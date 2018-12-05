《傳聞》劉鶴數周內率領代表團前往華盛頓，進行貿易談判

《傳聞》外媒引述消息報道，國務院副總理劉鶴將繼續擔任中方最高貿易談判代表，並考慮

於未來數周內，率領一個３０人的代表團前往華盛頓談判。

據悉，雙方會面日期或定於１２月１２日至１５日，具體時間尚未確定。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

