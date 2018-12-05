《傳聞》復星旅遊文化（０１９９２）昨天（４日）第三日公開招股，市場消息透露，國際
發售部分已獲足額認購；但據４家券商資料顯示，公開發售部分遠未足額。
股份將於周四截止認購，並於１４日主板掛牌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
05/12/2018 09:01
《傳聞》復星旅遊（１９９２）配售足額，惟公開發售部分遠未足額
《傳聞》復星旅遊文化（０１９９２）昨天（４日）第三日公開招股，市場消息透露，國際
發售部分已獲足額認購；但據４家券商資料顯示，公開發售部分遠未足額。
股份將於周四截止認購，並於１４日主板掛牌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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