《傳聞》騰訊（００７００）分拆旗下騰訊音樂到美國上市，消息指，國際發售部分首日已
獲足額認購。騰訊音樂管理層昨出席投資者推介會，並無回應任何提問，包括對招股反應是否有
信心等。
今次分拆上市計劃共發售８２００萬份美國預託股份（ＡＤＳ），其中公開發售佔４１０３
萬份，餘下４０９７萬份則由原有股東出售，集資１０億至１２億美元（約７８億至９３﹒６億
港元），料於下周三（１２日）掛牌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
05/12/2018 09:01
《傳聞》騰訊音樂美上市國際發售反應佳，首日已獲足額認購
《傳聞》騰訊（００７００）分拆旗下騰訊音樂到美國上市，消息指，國際發售部分首日已
獲足額認購。騰訊音樂管理層昨出席投資者推介會，並無回應任何提問，包括對招股反應是否有
信心等。
今次分拆上市計劃共發售８２００萬份美國預託股份（ＡＤＳ），其中公開發售佔４１０３
萬份，餘下４０９７萬份則由原有股東出售，集資１０億至１２億美元（約７８億至９３﹒６億
港元），料於下周三（１２日）掛牌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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