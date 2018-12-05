《魚缸博客》雲鋒金融（００３７６）完成入主萬通，未來發展無限

《魚缸博客》雲鋒金融（００３７６）呢兩日急升，由四銀炒到上六蚊，心水清嘅缸友，都

應該知道去年８月時候，雲鋒同萬通簽署協議，前者將用１０﹒１億美金同８億股雲鋒金融股票

作代價，收購萬通亞洲股權６０％。上個禮拜起開始交割，呢兩日股價就急起直追。

有阿里做背後支援，首先已經係信心嘅保證，其次就係阿里正式沾手保險業，布局上同騰訊

（００７００）嘅「微保ＷｅＳｕｒｅ」有小小抗衡作用，但阿里唔使百億銀就買到咁大舊業務

返嚟，抵唔抵就真係見仁見智。

接落嚟，就係要估阿里買咁大舊嘢有乜用。騰訊目前嘅方向就係做似係做緊壽險、醫療之類

嘅方向，相信馬雲唔會直接同搶生意，最大機會就係做基金、投資、放貸之類嘅業務，同支付寶

結合。點解選擇萬通，相信係想打外國市場嘅主意，亦都想借萬通亞洲呢個窗口打通國內外保險

業務。

但接近１００億港紙買返嚟嘅嘢，當然要物盡其用。買入萬通之後，雲鋒就有齊１、４、６

、９等多個金融牌，包括強積金，大家都知強積金呢舊肥豬肉個個都望實，相信萬通會利用阿里

嘅科技去包裝，搶佔香港市場，而雲鋒目前有保險、證券、投資、金融科技等，基本上各業務都

有發揮協同效應，變身成一隻難以打沉嘅航空母艦。

有人話，雲鋒發展模式有啲似花旗國嘅「嘉信理財集團」（Ｃｈａｒｌｅｓ

Ｓｃｈｗａｂ），大家都係以「財富管理」做主打，但計博客話，雲鋒嘅金融科技一啲都唔會輸

畀外國，聽聞神州一年前已經開始研究點將區塊鍊應用係金融業務上面，所以呢次雲鋒確實來勢

洶洶。

雲鋒股價呢兩日突然炒高，預料吞埋萬通之後公司市?會更大，如果股價係６蚊之下都可以

入得過，但呢隻股係炒未來，可能要放個兩三年先開始有回報，跌唔穿４蚊都可以繼續分段買入

，一穿４蚊就要止蝕；上望高位第一關可先睇一年高６﹒９銀，破位而又企穩就長揸無得輸啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

