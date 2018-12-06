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即市新聞

06/12/2018 09:01

《傳聞》白雲山國產「偉哥」全球推廣；中移動申請近千個５Ｇ專利

　　《傳聞》白雲山（００８７４）股價連日上升，昨日（５日）逆市升上３４元水平，跑贏大
市。據聞白雲出旗下國產「偉哥」，即金戈，計劃進行全球推廣，將有助銷售進一步增長，宜回
落至３２元至３３元低吸。
　　另外，中移動（００９４１）回落至７４元至７５元有不俗承接力，昨日已重上７６元水平
。據悉中國移動已申請近千個５Ｇ專利，發展５Ｇ具有優勢，將繼續成為其賣點，再挑戰８０元
阻力可期。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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