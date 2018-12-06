《傳聞》匯量科技（０１８６０）定價４元，接近招股範圍價下限

《傳聞》內地移動業務營銷公司匯量科技（０１８６０）招股上市，市傳定價４元，為招股

價範圍３﹒９元至５﹒１元之下限，發售３﹒１８８億股，集資１２﹒７５億元。

匯量科技預期下周三（１２日）掛牌。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

