  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/12/2018 14:47

《傳聞》匯量科技（０１８６０）定價４元，接近招股範圍價下限

　　《傳聞》內地移動業務營銷公司匯量科技（０１８６０）招股上市，市傳定價４元，為招股
價範圍３﹒９元至５﹒１元之下限，發售３﹒１８８億股，集資１２﹒７５億元。　
　　匯量科技預期下周三（１２日）掛牌。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道06/12/2018
《開市Good Morning》林嘉麒：匯控或回落至60元
生財有道06/12/2018
【華為風波】孟晚舟被捕恐較中興事件更嚴重 中美貿易關係再急凍
FOCUS06/12/2018
【FOCUS】侵侵暗箭射華為 中美「科技冷戰」恐啟幕
專訪06/12/2018
【駐滬專訪】唯你網連偉舟：用AI變革傳統財稅流程
生財有道06/12/2018
【加拿大直擊】港人移民 去留實錄
生財有道06/12/2018
Airbnb籲港分類規管 促「住家共享」合法化
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】數碼港「聖誕Q版LED光纖燈」

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金