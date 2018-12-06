《傳聞》內地移動業務營銷公司匯量科技（０１８６０）招股上市，市傳定價４元，為招股
價範圍３﹒９元至５﹒１元之下限，發售３﹒１８８億股，集資１２﹒７５億元。
匯量科技預期下周三（１２日）掛牌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
06/12/2018 14:47
《傳聞》匯量科技（０１８６０）定價４元，接近招股範圍價下限
《傳聞》內地移動業務營銷公司匯量科技（０１８６０）招股上市，市傳定價４元，為招股
價範圍３﹒９元至５﹒１元之下限，發售３﹒１８８億股，集資１２﹒７５億元。
匯量科技預期下周三（１２日）掛牌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|生財有道06/12/2018
《開市Good Morning》林嘉麒：匯控或回落至60元
|生財有道06/12/2018
【華為風波】孟晚舟被捕恐較中興事件更嚴重 中美貿易關係再急凍
|FOCUS06/12/2018
【FOCUS】侵侵暗箭射華為 中美「科技冷戰」恐啟幕
|專訪06/12/2018
【駐滬專訪】唯你網連偉舟：用AI變革傳統財稅流程
|生財有道06/12/2018
【加拿大直擊】港人移民 去留實錄
|生財有道06/12/2018
Airbnb籲港分類規管 促「住家共享」合法化
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰