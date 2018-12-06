《魚缸博客》小米手機銷售互聯網業績表現亮眼，中線望重上招股價

《魚缸博客》小米（０１８１０）早前就向缸友們公布第三季度業績，成績亮眼，季內收入

約５０９億人仔，按年走高至４９巴仙；毛利約６５﹒７８億人仔，同比大漲２６巴仙。期間，

所有業務收入都出現強勁增長，其中ＩｏＴ與生活消費產品分部增長最為迅速，而受缸友們關注

嘅手機業務銷量亦都好勁，截至１０月２６日為止，全年ｓｍａｒｔ ｐｈｏｎｅ出貨量已經超

過１億部。出口更加喺大幅增加，喺外國手機嘅平均售價都升咗１８巴仙。好叻仔！

除咗手機，小米嘅可穿戴設備上季全球出貨量攞第一，達到６９０萬部，按年增長九成一，

而市佔率更由去年同期嘅近１４巴仙，勁彈至近兩成二，主要得益於海外「孖屐」擴張同小米手

環３嘅成功發布。「孖屐」研究機構仲話指，小米喺神州以外嘅「孖屐」積極擴張，神州「孖屐

」出貨量佔比通常為８成，但上季該比例已下降至６成１，反映小米喺印度、歐洲、中東同非洲

等「孖屐」獲得增長。

發展展向方面，該集團計畫下年第一季推出５Ｇ手機，兼主力開拓Ａ﹒Ｉ同物聯網

（ＡＩｏＴ）「孖屐」。早前同宜家（ｉｋｅａ）亦達成戰略合作協議，希望以智能產品提升用

家體驗。發展方向夠哂多元化！



＊花旗麥格理各給予小米買入及跑贏大市評級＊



大行們都睇好佢架！花旗就發表報告表示，小米喺海外有關ｉｎｔｅｒｎｅｔ業務嘅用戶變

現能力對缸友帶嚟好大嘅信心，又預料２０１８年全年經調整純利將會達到８０億人仔，較「孖

屐」預期嘅７７億人仔高，最後畀咗佢「買貨」評級，「他屐」１７銀。而麥格理就好

ｌｉｋｅ佢，認為該集團第三季嘅業績顯示出佢喺ｉｎｔｅｒｎｅｔ廣告同埋電視方面吸金力強

，睇好佢變現ｓｍａｒｔ ｐｈｏｎｅ以外嘅用家流量，最後維持佢２５銀嘅「他屐」，評級跑

贏大市。

睇返個公仔圖，該股自從喺十月底低見１１﹒４銀之後就向上爬。１１月１９號同２０號期

間更加因為同美圖（０１３５７）簽訂戰略合作協議嘅消息而彈高近１４巴仙，相信喺互聯網服

務業務作為催化劑嘅情況底下，中線有望重上招股價１７蚊，缸友可以待回調至密集區間底部約

１３蚊附近水平買入。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

