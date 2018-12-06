  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/12/2018 11:58

《魚缸博客》小米手機銷售互聯網業績表現亮眼，中線望重上招股價

　　《魚缸博客》小米（０１８１０）早前就向缸友們公布第三季度業績，成績亮眼，季內收入
約５０９億人仔，按年走高至４９巴仙；毛利約６５﹒７８億人仔，同比大漲２６巴仙。期間，
所有業務收入都出現強勁增長，其中ＩｏＴ與生活消費產品分部增長最為迅速，而受缸友們關注
嘅手機業務銷量亦都好勁，截至１０月２６日為止，全年ｓｍａｒｔ　ｐｈｏｎｅ出貨量已經超
過１億部。出口更加喺大幅增加，喺外國手機嘅平均售價都升咗１８巴仙。好叻仔！
　　除咗手機，小米嘅可穿戴設備上季全球出貨量攞第一，達到６９０萬部，按年增長九成一，
而市佔率更由去年同期嘅近１４巴仙，勁彈至近兩成二，主要得益於海外「孖屐」擴張同小米手
環３嘅成功發布。「孖屐」研究機構仲話指，小米喺神州以外嘅「孖屐」積極擴張，神州「孖屐
」出貨量佔比通常為８成，但上季該比例已下降至６成１，反映小米喺印度、歐洲、中東同非洲
等「孖屐」獲得增長。
　　發展展向方面，該集團計畫下年第一季推出５Ｇ手機，兼主力開拓Ａ﹒Ｉ同物聯網
（ＡＩｏＴ）「孖屐」。早前同宜家（ｉｋｅａ）亦達成戰略合作協議，希望以智能產品提升用
家體驗。發展方向夠哂多元化！

＊花旗麥格理各給予小米買入及跑贏大市評級＊

　　大行們都睇好佢架！花旗就發表報告表示，小米喺海外有關ｉｎｔｅｒｎｅｔ業務嘅用戶變
現能力對缸友帶嚟好大嘅信心，又預料２０１８年全年經調整純利將會達到８０億人仔，較「孖
屐」預期嘅７７億人仔高，最後畀咗佢「買貨」評級，「他屐」１７銀。而麥格理就好
ｌｉｋｅ佢，認為該集團第三季嘅業績顯示出佢喺ｉｎｔｅｒｎｅｔ廣告同埋電視方面吸金力強
，睇好佢變現ｓｍａｒｔ　ｐｈｏｎｅ以外嘅用家流量，最後維持佢２５銀嘅「他屐」，評級跑
贏大市。
　　睇返個公仔圖，該股自從喺十月底低見１１﹒４銀之後就向上爬。１１月１９號同２０號期
間更加因為同美圖（０１３５７）簽訂戰略合作協議嘅消息而彈高近１４巴仙，相信喺互聯網服
務業務作為催化劑嘅情況底下，中線有望重上招股價１７蚊，缸友可以待回調至密集區間底部約
１３蚊附近水平買入。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS06/12/2018
【FOCUS】侵侵暗箭射華為 中美「科技冷戰」恐啟幕
專訪06/12/2018
【駐滬專訪】唯你網連偉舟：用AI變革傳統財稅流程
生財有道06/12/2018
【加拿大直擊】港人移民 去留實錄
生財有道06/12/2018
Airbnb籲港分類規管 促「住家共享」合法化
國際動態06/12/2018
【通俄門】弗林願提供特朗普團隊與俄聯繫資料
生財有道05/12/2018
增長力一枝獨秀 維他奶為本地薑爭氣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】數碼港「聖誕Q版LED光纖燈」

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金