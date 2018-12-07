《傳聞共賞》匯控人員向美舉報華為可疑交易，嘉湖車位半年瀉四成

《傳聞共賞》 匯控合規人員向美舉報華為可疑交易

嘉湖車位跌穿百萬９１萬沽，不足半年大瀉四成

內地新能源車補貼跌三成；中信國際電訊醞釀併購

台灣晶片商醞釀價格優惠；中國大陸煤企下調中長期合同價



《昔日傳聞》 癌症篩查初創Ｇｒａｉｌ捨香港最快明年赴美上市

軟銀願景基金明年落戶上海，下一步擴展至香港及北京

白雲山國產「偉哥」全球推廣，中移動申請近千個５Ｇ專利

劉鶴數周內率領代表團前往華盛頓，進行貿易談判

復星旅遊（１９９２）配售足額，惟公開發售部分遠未足額

騰訊音樂美上市國際發售反應佳，首日已獲足額認購

Ａ股醞釀新股通利港交所，中資券商國際化提速

合和（５４）大股東胡應湘家族擬提私有化，料涉２００億

基金減持防守股，國壽加倉Ａ股成升市贏家

本港銀行本月跟隨美國加息機會大

「認識你的客戶」平台投標近尾聲，環聯ＩＢＭ入選

渣打擬在杜拜新加坡裁員，涉部分高級職位

中國糧油拓品牌業務；內地氧化鋁加大限產

信置擬投資高雄建星級酒店

世茂房地產（８１３）１０億沽力寶中心總部全層洽至尾聲

偉易達基金沽壓未完，中通服拓大電訊基建服務市佔率



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

