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即市新聞

07/12/2018 09:00

《傳聞共賞》匯控人員向美舉報華為可疑交易，嘉湖車位半年瀉四成

　《傳聞共賞》　匯控合規人員向美舉報華為可疑交易
　　　　　　　　嘉湖車位跌穿百萬９１萬沽，不足半年大瀉四成　
　　　　　　　　內地新能源車補貼跌三成；中信國際電訊醞釀併購
　　　　　　　　台灣晶片商醞釀價格優惠；中國大陸煤企下調中長期合同價

　《昔日傳聞》　癌症篩查初創Ｇｒａｉｌ捨香港最快明年赴美上市
　　　　　　　　軟銀願景基金明年落戶上海，下一步擴展至香港及北京
　　　　　　　　白雲山國產「偉哥」全球推廣，中移動申請近千個５Ｇ專利
　　　　　　　　劉鶴數周內率領代表團前往華盛頓，進行貿易談判
　　　　　　　　復星旅遊（１９９２）配售足額，惟公開發售部分遠未足額
　　　　　　　　騰訊音樂美上市國際發售反應佳，首日已獲足額認購
　　　　　　　　Ａ股醞釀新股通利港交所，中資券商國際化提速
　　　　　　　　合和（５４）大股東胡應湘家族擬提私有化，料涉２００億
　　　　　　　　基金減持防守股，國壽加倉Ａ股成升市贏家
　　　　　　　　本港銀行本月跟隨美國加息機會大
　　　　　　　　「認識你的客戶」平台投標近尾聲，環聯ＩＢＭ入選
　　　　　　　　渣打擬在杜拜新加坡裁員，涉部分高級職位
　　　　　　　　中國糧油拓品牌業務；內地氧化鋁加大限產
　　　　　　　　信置擬投資高雄建星級酒店
　　　　　　　　世茂房地產（８１３）１０億沽力寶中心總部全層洽至尾聲
　　　　　　　　偉易達基金沽壓未完，中通服拓大電訊基建服務市佔率
　　　　　　　　　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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