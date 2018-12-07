《傳聞》內地新能源車補貼跌三成；中信國際電訊醞釀併購

《傳聞》市場消息指出，內地新能源車補貼將持續減少，估計明年補貼減幅達到三成，對新

能源車銷售有一定考驗。比亞迪（０１２１１）股價隨大市回落，昨日（６日）以５４﹒６元收

市，下跌近５％。

另一方面，中信國際電訊（０１８８３）昨日股價逆市創一年新高，以２﹒８６元收市，上

升４％。傳聞中信國際電訊可能有併購交易醞釀，支持股價高位徘徊，宜回落至２﹒６元水平低

吸納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

