《傳聞》市場消息指出，內地新能源車補貼將持續減少，估計明年補貼減幅達到三成，對新
能源車銷售有一定考驗。比亞迪（０１２１１）股價隨大市回落，昨日（６日）以５４﹒６元收
市，下跌近５％。
另一方面，中信國際電訊（０１８８３）昨日股價逆市創一年新高，以２﹒８６元收市，上
升４％。傳聞中信國際電訊可能有併購交易醞釀，支持股價高位徘徊，宜回落至２﹒６元水平低
吸納。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
07/12/2018 09:01
《傳聞》內地新能源車補貼跌三成；中信國際電訊醞釀併購
《傳聞》市場消息指出，內地新能源車補貼將持續減少，估計明年補貼減幅達到三成，對新
能源車銷售有一定考驗。比亞迪（０１２１１）股價隨大市回落，昨日（６日）以５４﹒６元收
市，下跌近５％。
另一方面，中信國際電訊（０１８８３）昨日股價逆市創一年新高，以２﹒８６元收市，上
升４％。傳聞中信國際電訊可能有併購交易醞釀，支持股價高位徘徊，宜回落至２﹒６元水平低
吸納。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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