《傳聞》全球經濟放緩、手機出貨量放慢，令明年晶片需求轉弱。據聞部分台資晶片廠商醞
釀價格優惠政策，短期晶片股走勢難樂觀，中芯（００９８１）昨日（６日）跌近４％，以
７﹒１５元收市。
另一方面，市場消息稱，中國大陸個別煤企下調中長期合同煤價，消息有利電力企業維持毛
利，華能國際（００９０２）股價持續呈強，昨日僅跌３仙，以５﹒０４元收市，在５元邊緣續
可以留意。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
07/12/2018 09:01
《傳聞》台灣晶片商醞釀價格優惠；中國大陸煤企下調中長期合同價
《傳聞》全球經濟放緩、手機出貨量放慢，令明年晶片需求轉弱。據聞部分台資晶片廠商醞
釀價格優惠政策，短期晶片股走勢難樂觀，中芯（００９８１）昨日（６日）跌近４％，以
７﹒１５元收市。
另一方面，市場消息稱，中國大陸個別煤企下調中長期合同煤價，消息有利電力企業維持毛
利，華能國際（００９０２）股價持續呈強，昨日僅跌３仙，以５﹒０４元收市，在５元邊緣續
可以留意。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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