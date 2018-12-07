《傳聞》台灣晶片商醞釀價格優惠；中國大陸煤企下調中長期合同價

《傳聞》全球經濟放緩、手機出貨量放慢，令明年晶片需求轉弱。據聞部分台資晶片廠商醞

釀價格優惠政策，短期晶片股走勢難樂觀，中芯（００９８１）昨日（６日）跌近４％，以

７﹒１５元收市。

另一方面，市場消息稱，中國大陸個別煤企下調中長期合同煤價，消息有利電力企業維持毛

利，華能國際（００９０２）股價持續呈強，昨日僅跌３仙，以５﹒０４元收市，在５元邊緣續

可以留意。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

