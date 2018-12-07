《傳聞》傳日本將禁政府機構使用華為及中興電訊設備

《傳聞》市傳日本政府禁止政府部門使用華為及中興的電訊設備，即使日本製的產品使用華

為及中興的零件亦會同樣被禁用，日本政府最快於下周一公布這項計劃。





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

