《傳聞》樓市回落，車位亦高價不再。市場消息稱，天水圍嘉湖山莊美湖居Ｂ層一個雙號車
位，今年８月原以１４８萬元沽出，但買家最後撻訂，以一般收取的訂金計料損失約５萬元。該
車位旋即降價至１０５萬元求售，並於日前以９１萬元易手，造價較４個月前大跌５７萬元（約
３８﹒５％）。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
07/12/2018 09:01
《傳聞》嘉湖車位跌穿百萬９１萬沽，不足半年大瀉四成
《傳聞》樓市回落，車位亦高價不再。市場消息稱，天水圍嘉湖山莊美湖居Ｂ層一個雙號車
位，今年８月原以１４８萬元沽出，但買家最後撻訂，以一般收取的訂金計料損失約５萬元。該
車位旋即降價至１０５萬元求售，並於日前以９１萬元易手，造價較４個月前大跌５７萬元（約
３８﹒５％）。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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