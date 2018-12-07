《傳聞》嘉湖車位跌穿百萬９１萬沽，不足半年大瀉四成

《傳聞》樓市回落，車位亦高價不再。市場消息稱，天水圍嘉湖山莊美湖居Ｂ層一個雙號車

位，今年８月原以１４８萬元沽出，但買家最後撻訂，以一般收取的訂金計料損失約５萬元。該

車位旋即降價至１０５萬元求售，並於日前以９１萬元易手，造價較４個月前大跌５７萬元（約

３８﹒５％）。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

