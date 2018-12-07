《魚缸博客》上石化可受惠油價低迷，可待回至橫行區間底部吸納！

《魚缸博客》神州同花旗國喺上個禮拜就貿易戰暫時傾掂數後，缸友興奮咗一日就要面對噩

耗，魚缸反彈咗一日之後即刻嚟個回馬槍跌返落去，單係過去兩日就已經蒸發咗過千點，守唔住

幾條平均線。

油組噚日開完會，但幾個產油國都唔能夠達成減產共識，最大產油國沙特阿拉伯更有好大可

能迎合侵侵嘅立場暫時唔會大幅度減產，加上花旗國頁岩油技術愈嚟愈勁，每日平均原油產量不

斷上升，而全球石油需求又因為經濟前景唔係咁好而有所減弱，原油供過於求嘅情況暫時難以解

決，即係話油價短期反彈嘅空間真係唔係太大。



＊上石化現金充足，預測股息率近９％＊



低油價雖然對唔少石油股不利，但對於集中喺下游化工業務嘅油股嚟講，低油價就有望可以

降低佢地煉油成本。板塊入面除咗中石化（００３８６）可以吼之外，佢個仔上海石化

（００３３８）亦值得留意。無可避免下，上石化喺九月尾至十月頭期間，多次嘗試衝破４﹒８

銀阻力位不果後，跟隨國際油價插水，直至十月尾回落至３﹒３２銀後開始進入橫行區間，回調

幅度約三成。

今年第四季，除咗可受惠油價低迷而刺激毛利上升外，該股財務狀況亦相當穩健，截至今年

九月底手持淨「茄殊」超過１００億人仔，而且短期借款只有近１９億人仔，並無持有長期負債

。另外，隨住股價由高位回落，上石化目前估值亦相當吸引，今年預測市盈率約５﹒９倍，低過

唔少其他石油相關股，預測股息率高達８﹒９厘。技術上，上石化仍徘徊於橫行區間，可待回調

底部約３﹒４銀附近吸納，若衝破區間頂部約３﹒７７銀，則有望挑戰５０天線

（約３﹒９４２銀）。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

