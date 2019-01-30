《傳聞》摩比天線新訂單趨升；內地投資智能電網帶動電表需求

《傳聞》５Ｇ建設帶動下，天線需求預期逐步增加，據悉帶動摩比發展（００９４７）新訂

單趨升，刺激昨日（２９日）股價急升１２％，以１﹒３元收市，但股價升勢過急，現水平不宜

高追。

另外，市場消息稱，今年內地增加基建投資，除了鐵路之外，智能電網與特高壓電網亦是投

資重點，消息有助帶動智能電表需求，有利威勝（０３３９３）走勢，惟該股份成交稀疏，只宜

小注在３﹒８元附近作投機性買入。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

