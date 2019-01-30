《傳聞》華為５Ｇ電視最快４月推出，定位中高端路線

《傳聞》身陷中美漩渦的華為未有停止擴張步伐，市場消息指，華為旗下品牌榮耀預計今年

４、５月份推出電視，而華為品牌電視將於下半年推出，料不會走低價路線，定位為中高端，並

結合５Ｇ通訊技術。

消息指，華為計劃電視業務已醞釀數年，近日則頻繁接觸業內人士，為正式推出電視而尋求

渠道建設、產品營銷方面的建議。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

