《傳聞》身陷中美漩渦的華為未有停止擴張步伐，市場消息指，華為旗下品牌榮耀預計今年
４、５月份推出電視，而華為品牌電視將於下半年推出，料不會走低價路線，定位為中高端，並
結合５Ｇ通訊技術。
消息指，華為計劃電視業務已醞釀數年，近日則頻繁接觸業內人士，為正式推出電視而尋求
渠道建設、產品營銷方面的建議。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
30/01/2019 09:01
《傳聞》華為５Ｇ電視最快４月推出，定位中高端路線
《傳聞》身陷中美漩渦的華為未有停止擴張步伐，市場消息指，華為旗下品牌榮耀預計今年
４、５月份推出電視，而華為品牌電視將於下半年推出，料不會走低價路線，定位為中高端，並
結合５Ｇ通訊技術。
消息指，華為計劃電視業務已醞釀數年，近日則頻繁接觸業內人士，為正式推出電視而尋求
渠道建設、產品營銷方面的建議。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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