《傳聞》農行擬分三期共發行１２００億人幣二級資本債

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，農行（０１２８８）（滬：６０１２８８）擬計劃分

三期共發行１２００億人幣二級資本債，首期４００億人幣將於春節後發行，預期息率區間在４

％至４﹒４％。中信証劵、中信建投證及中金公司為承銷商。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

