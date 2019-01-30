《傳聞》外電引述市場消息人士指出，農行（０１２８８）（滬：６０１２８８）擬計劃分
三期共發行１２００億人幣二級資本債，首期４００億人幣將於春節後發行，預期息率區間在４
％至４﹒４％。中信証劵、中信建投證及中金公司為承銷商。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
30/01/2019 13:27
《傳聞》農行擬分三期共發行１２００億人幣二級資本債
《傳聞》外電引述市場消息人士指出，農行（０１２８８）（滬：６０１２８８）擬計劃分
三期共發行１２００億人幣二級資本債，首期４００億人幣將於春節後發行，預期息率區間在４
％至４﹒４％。中信証劵、中信建投證及中金公司為承銷商。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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