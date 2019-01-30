  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/01/2019 13:27

《傳聞》農行擬分三期共發行１２００億人幣二級資本債

　　《傳聞》外電引述市場消息人士指出，農行（０１２８８）（滬：６０１２８８）擬計劃分
三期共發行１２００億人幣二級資本債，首期４００億人幣將於春節後發行，預期息率區間在４
％至４﹒４％。中信証劵、中信建投證及中金公司為承銷商。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道04/02/2019
【送狗迎豬】狗年港股高開低走全年收跌10% 股王騰訊失色
生財有道04/02/2019
《開市Good Morning》溫傑：豬肉股值博低 頤海吼位吸
FOCUS04/02/2019
【FOCUS】非農強勁再考鮑叔 港匯走弱勿忘傳統智慧
專訪04/02/2019
大灣區達人：港商難慣中國營商環境及稅制 應準備交學費
樓市「胡」言04/02/2019
林鄭月娥想推冧樓價幾多？
興證快訊04/02/2019
港股上行走勢可望維持至3月
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【新春好玩意】風生水起流年運程占卜機及「豬」事吉祥長輩圖

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】荷里活廣場 「豬」光寶氣閃石利是封

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】K11限量版「桃蘭竹菊」藝術利是封

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金