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即市新聞

30/01/2019 11:59

《魚缸博客》通達集團（００６９８）估值仍吸引，現價可入貨！

　　《魚缸博客》通達集團（００６９８）前日（２８日）收市後公布，已經完成對雷射直接成
型（ＬＤＳ）、塑膠電鍍（ＰＯＰ）有關嘅基站天線應用研發。該公司表示，現時已經為多位客
戶定製５Ｇ嘅模具，預料第二季可以開始作小批量生產。唔只咁，該公司仲研發緊應用喺５Ｇ手
機外殼射頻集成，同埋砵砵車衞星導航定位天線，希望捉緊５Ｇ帶嚟嘅市場機遇咁話。
　　事實上，通達早前一直受「唉瘋」同埋小米手機嘅出貨量數據疲弱而影響，缸友擔心以未來
盈利受拖累，加上金屬外殼業務嘅「孖屐」激烈競爭，同埋毛利率壓力加劇，該公司２０１８下
半年金屬外殼嘅毛利率就錄得輕微下跌。不過，其實，該公司上年已經開始喺手機「孖屐」由金
屬外殼，轉移至質感同玻璃相若嘅模內裝飾（ＩＭＴ）外殼，預料ＩＭＴ外殼業務可以大力支撐
該公司未來嘅業務，加上ＩＭＴ嘅價錢較金屬外殼平約四成咁多，成本應該可以慳返唔少架！此
外，該公司同蘋果喺高精密零件業務上面嘅合作亦宣布持續，相信未來會有更多新項目出台，預
料雙方嘅合作對該公司長遠利益有利。
　　睇返個公仔圖，股價噚日（２９日）就急升近４２巴仙，仲向上破埋１００天線
（約０﹒９４銀），氣勢如虹！而今日股價就明顯出現調整，然而估值仍然吸引，缸友可以考慮
以現價入貨，中長線目標則睇２銀。博客始終認為，通達整體業務表現有機會喺今年後半年出現
反彈，加上行業喺２０２０年將會開始進入「５Ｇ時代」，前景無可限量啊！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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