《傳聞》市場消息稱，由於中國經濟放慢，調控樓市將更趨向更加精準，因城施策，意味部
分城市調控措施可能會放寬。內房股連日上升，其中萬科企業（０２２０２）向上突破３０元，
升上３１﹒０５元，可在３０元邊緣低吸。
另外，市場消息稱，平安好醫生（０１８３３）不斷推出創新業務，包括計劃在高速公路旁
設立無人診所，便利駕車者，但股價已從２８元低位反彈不少，在３６元至３８元會有阻力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
31/01/2019 09:01
《傳聞》內地精準調整樓市部分城市放寬；平安好醫生公設無人診所
《傳聞》市場消息稱，由於中國經濟放慢，調控樓市將更趨向更加精準，因城施策，意味部
分城市調控措施可能會放寬。內房股連日上升，其中萬科企業（０２２０２）向上突破３０元，
升上３１﹒０５元，可在３０元邊緣低吸。
另外，市場消息稱，平安好醫生（０１８３３）不斷推出創新業務，包括計劃在高速公路旁
設立無人診所，便利駕車者，但股價已從２８元低位反彈不少，在３６元至３８元會有阻力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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