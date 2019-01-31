《傳聞》金管局陳德霖９月任期滿，財爺已設遴選委員會物色人選

《傳聞》香港是國際金融中心，金管局行政總裁之位極為重要，但現任總裁陳德霖的任期９

月底屆滿，各方都關注港府會否早點有個說法，以免外界多作猜測。

金管局行政總裁之位是由財爺陳茂波任命。市場消息指，陳茂波已成立遴選委員會，去年曾

開會研究金管局行政總裁的人選問題。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

