《魚缸博客》香港寬頻（０１３１０）併購擴大規模，前景亮麗！

《魚缸博客》聯儲局公布咗議息聲明，話對今年進一步加息會繼續保持耐心，更加進一步講

，會評估縮表嘅步伐。今日（３１日）缸友聽到主席再「放鴿」，魚缸當然再升啦最高見過

２８０１０點係近四個月高位，等埋中美會談呢個結果，要企穩２８０００應該無難度啦。

花旗國「放鴿」，幾隻本地磚頭佬當然又再升，不過「炒放鴿」都唔係今日開始，現時先入

手呢個板塊，可能就無咩肉食，所以缸友們或者可以睇吓另一個都幾強勢嘅本地電訊股，其中博

客就幾睇好香港寬頻（０１３１０）。上年佢就放消息話會以逾百億購入匯港電訊，當中嘅代價

以配股同貸款票據結付，當日被攤薄嘅股東驚驚，所以當日消息公布就見到一棍陰燭跌落，由

１２銀最低去到１０﹒２４銀，不過隨後股價已經一步步上升返。

其實，今次呢單「刁」，香港寬頻係收購一間同自己差唔多份量嘅公司，佢主要喺香江嘅商

業通訊市場提供電訊服務，正好同香港寬頻喺業務上互補，而該公司都話交易會令到集團喺企業

客方面嘅規模增加一倍以上，幾間大行都對呢單「刁」睇法正面，其中野村話收購可以令到集團

轉型，仲調升佢今明兩年盈利預測約３３到５６巴仙，大摩亦話收購可以為佢帶來４５巴仙嘅盈

利能力。另外，上年幾間本地電訊商都有加月費，不過香港寬頻就無跟，意味住未來仲有加價嘅

空間，就算收購之後涉汲整合費用，都可以ｃｏｖｅｒ到。

唔講收購講盤數，公司上年公布８月底止嘅全年度業績，純利按年增加１﹒３２倍到

３﹒９７億銀，每股基本盈利３９﹒６仙，派末期股息每股３０仙，全年派發股息每股５６仙，

按年增加２４巴仙，而彭博亦預測，香港寬頻隨後每年仲可以做到每年增派息１巴仙。

睇返公仔圖，香港寬頻現時處於橫行區，不過近排已經收復所有主要平均線，缸友如果對佢

前景有信心，不妨現價買入，以現時股息率有４﹒５９厘嚟講，用作收息防守都係一個唔錯嘅選

擇。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

