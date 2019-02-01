《傳聞》市場消息稱，中美貿易磋商預期取得成果，中國金融對外開放成為重點，傳涉及保
險、債券與證券等領域，友邦（０１２９９）昨日（３１日）率先炒上，向上突破７０元大關，
以７０﹒５五收市，但小心好消息出貨。
另外，雖然內地多晶硅出廠價有提升，但據悉內地多晶硅行業供求依然失衡，在需求未見增
加之下，產能繼續增加，出廠價上升趨勢難以持久。保利協鑫（０３８００）昨日升上０﹒６２
元，不宜高追，見好即收。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
01/02/2019 09:01
《傳聞》中國金融開放涉保險債券證券業；多晶硅出廠價上升難持久
《傳聞》市場消息稱，中美貿易磋商預期取得成果，中國金融對外開放成為重點，傳涉及保
險、債券與證券等領域，友邦（０１２９９）昨日（３１日）率先炒上，向上突破７０元大關，
以７０﹒５五收市，但小心好消息出貨。
另外，雖然內地多晶硅出廠價有提升，但據悉內地多晶硅行業供求依然失衡，在需求未見增
加之下，產能繼續增加，出廠價上升趨勢難以持久。保利協鑫（０３８００）昨日升上０﹒６２
元，不宜高追，見好即收。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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