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即市新聞

01/02/2019 09:01

《傳聞》中國金融開放涉保險債券證券業；多晶硅出廠價上升難持久

　　《傳聞》市場消息稱，中美貿易磋商預期取得成果，中國金融對外開放成為重點，傳涉及保
險、債券與證券等領域，友邦（０１２９９）昨日（３１日）率先炒上，向上突破７０元大關，
以７０﹒５五收市，但小心好消息出貨。
　　另外，雖然內地多晶硅出廠價有提升，但據悉內地多晶硅行業供求依然失衡，在需求未見增
加之下，產能繼續增加，出廠價上升趨勢難以持久。保利協鑫（０３８００）昨日升上０﹒６２
元，不宜高追，見好即收。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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