《傳聞》市場消息指，中美雙方磋商未來再舉行習特會，消息指，習特會的建議由中方貿易
代表提出，中美雙方已就會談展開磋商，準備在２月底於海南島舉行。因特朗普２月可能前往越
南河內與北韓領導人金正恩舉行第二次會晤，之後可就近赴海南島與習近平會晤。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
01/02/2019 09:01
《傳聞》中美商再舉行習特會，擬２月底於海南島舉行
《傳聞》市場消息指，中美雙方磋商未來再舉行習特會，消息指，習特會的建議由中方貿易
代表提出，中美雙方已就會談展開磋商，準備在２月底於海南島舉行。因特朗普２月可能前往越
南河內與北韓領導人金正恩舉行第二次會晤，之後可就近赴海南島與習近平會晤。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|生財有道04/02/2019
【送狗迎豬】狗年港股高開低走全年收跌10% 股王騰訊失色
|生財有道04/02/2019
《開市Good Morning》溫傑：豬肉股值博低 頤海吼位吸
|FOCUS04/02/2019
【FOCUS】非農強勁再考鮑叔 港匯走弱勿忘傳統智慧
|專訪04/02/2019
大灣區達人：港商難慣中國營商環境及稅制 應準備交學費
|樓市「胡」言04/02/2019
林鄭月娥想推冧樓價幾多？
|興證快訊04/02/2019
港股上行走勢可望維持至3月
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰