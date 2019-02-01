《傳聞》中美商再舉行習特會，擬２月底於海南島舉行

《傳聞》市場消息指，中美雙方磋商未來再舉行習特會，消息指，習特會的建議由中方貿易

代表提出，中美雙方已就會談展開磋商，準備在２月底於海南島舉行。因特朗普２月可能前往越

南河內與北韓領導人金正恩舉行第二次會晤，之後可就近赴海南島與習近平會晤。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

