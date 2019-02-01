《傳聞》市場消息指，華為已被剔除參與捷克稅務門戶網站項目的投標，意味華為在海外市
場的擴張或再度受挫。
網上註冊文件顯示，捷克財政部修改了一個稅務申報新門戶網站項目的招標文件。財政部稱
，是次招標不接受當前受到捷克網絡安全部門ＮＵＫＩＢ警告的生產商。
該部門去年１２月曾警告網絡運營商及其他重要機構，不要使用華為及中興（００７６３）
（深：００００６３）提供的軟硬件，稱可能帶來安全威脅。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
01/02/2019 09:01
《傳聞》華為遭剔出捷克稅務網站項目投標
《傳聞》市場消息指，華為已被剔除參與捷克稅務門戶網站項目的投標，意味華為在海外市
場的擴張或再度受挫。
網上註冊文件顯示，捷克財政部修改了一個稅務申報新門戶網站項目的招標文件。財政部稱
，是次招標不接受當前受到捷克網絡安全部門ＮＵＫＩＢ警告的生產商。
該部門去年１２月曾警告網絡運營商及其他重要機構，不要使用華為及中興（００７６３）
（深：００００６３）提供的軟硬件，稱可能帶來安全威脅。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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