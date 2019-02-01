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即市新聞

01/02/2019 11:58

《魚缸博客》濠賭股太貴，金界（０３９１８）追落後！

　　《魚缸博客》臨近新春佳節，濠賭成為當炒項目，不過炒隻隻都炒到咁高咁貴，有時真係買
唔落手，但渣住ｃａｓｈ唔入市，個內心真係痕癢無比。
　　既然濠賭咁貴，不如放眼世界啦！博客之前都有提過隻金界控股（０３９１８），話可以喺
２月中業績公布前炒上，當時股價都係９銀左右，咁多缸友有無入到貨呢？今日股價又創歷史新
高啦！無上車嘅缸友，又唔使ｄｕｍ心口，博客覺得依家仲有上車位！
　　話說神州班豪賭客已經係馬交賭到悶，中環人消息指，柬埔寨呢幾年發展賭業蓬勃，而且專
同馬交佬爭客，聽聞貴賓廳換泥碼重會比大折扣，所有有部分豪客都中意搭飛機過去玩兩手，連
帶當地錢莊生意都當旺。
　　但未來幾年當地賭業可唔可以ｋｅｅｐ到個勢就好難講，一來神州經濟開始收水，二來就係
東瀛又開放賭業，大家都知同胞們成日去日本食碗拉麵買下藥妝，如果開埋賭業就真係搶埋隔離
村生意囉！
　　但中短期而言，大行普遍都幾睇好金界。上個月瑞信對金界「孖屐」評級「跑贏大市」，「
他屐」睇１１﹒２銀，主要因為當地多個貴賓廳開幕，而去年貴賓廳轉碼數增漲強勁，按年升六
成四；瑞銀個「孖屐」評級「買入」，「他屐」睇１１銀，佢就認為金界中場業務幾好，而中介
業務都可以推動佢發展。
　　今日金界就突然有資金流入，創埋歷史新高１０﹒２６銀，就咁睇過幾日有機會可能回一回
，如果出業績前跌穿１０銀都可以試一試撈貨，頂位就無得估；短期支持位會係９銀左右。呢隻
股適合短期炒波幅！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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