《傳聞》聯想集團加力物聯網；海信家電拓展中央空調業務

《傳聞》聯想集團（００９９２）股價上周直撲６元大關，據悉旗下數據中心帶動下，業務

重現增長動力，而聯想加力５Ｇ產業如物聯網，在武漢建立物聯網新總部，短期股價走勢可看高

一線。

另外，近月海信家電（００９２１）股價拾級而上，據悉海信家電全力拓展中央空調業務，

可望成為新增長點，上周五（１日）以８﹒４元高收，宜待股價回落至８元邊緣附近低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

