《傳聞》百威英博分拆亞洲業務獨立上市，摩通及大摩為安排行

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，全球最大啤酒集團－－百威英博已選擇摩根大通和摩

根士丹利，處理亞洲子公司ＩＰＯ事宜，據悉香港是上市考慮地點之一。

早於今年１月，市場消息指出，百威英博亞洲業務ＩＰＯ擬集資逾５０億美元。



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