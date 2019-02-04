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即市新聞

04/02/2019 12:12

《魚缸博客》逢九必變，變幻未料！

　　《魚缸博客》年近歲晚，魚缸今日（４日）嚟到狗年最後一個交易日（半日市），今個星期
五（初四）就係豬年第一個交易日。狗年魚缸走勢高開低走，其實踏入狗年之前，恆指已經由歷
史高位３３４８４點一瀉而下，踏入狗年之後中美貿易戰同全球經濟放緩嘅陰霾繼續纏繞香江，
１０月底嘅時侯仲試過最低見２４５４０點，不過去到２０１９年１月中美兩國都想做返「朋友
」，上星期侵侵都話可能喺未來幾個月同神州達成全面嘅貿易協議。
　　貿戰重現曙光、神州放水「救市」，以及聯儲局主席鮑威爾「鴿風送暖」，魚缸２０１９年
１月已經勁彈２０９６點，今日以收２７９９０點收爐，惟未能企穩二萬八關口！
　　不過，神州經濟下行係不爭嘅事實，上星期公布嘅財新製造業ＰＭＩ創三年新低，二萬八關
口得而復失。新年過後，魚缸可唔可以紅盤高收？有說，首個交易日若可以「開門紅」，全年可
以迎來升市，係真唔係真呢？博客搵嚟以下紀錄：

　　生肖（年份）　　　首日收報（點）　　首日升跌（點）　全年升跌（點）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　狗（２０１８）　　３０８７３　　　　　－２４１　　　　－　３１２５
　　雞（２０１７）　　２３３１８　　　　　－　４２　　　　＋　７７５４
　　猴（２０１６）　　１８５４５　　　　　－７４２　　　　＋　４０７２
　　羊（２０１５）　　２４８３６　　　　　＋　　４　　　　－　５５４３
　　馬（２０１４）　　２１３９７　　　　　－６３７　　　　＋　２７９６
　　蛇（２０１３）　　２３４１３　　　　　＋１９８　　　　－　１１７９
　　龍（２０１２）　　２０４３９　　　　　＋３２８　　　　＋　３１０４
　　兔（２０１１）　　２３５５３　　　　　－３５５　　　　－　３７９８
　　虎（２０１０）　　２０５３４　　　　　＋２６５　　　　＋　３６４０
　　牛（２００９）　　１３１５４　　　　　＋５７５　　　　＋　７６９０
　　鼠（２００８）　　２２６１６　　　　　－８５３　　　　－１０８９０
　　豬（２００７）　　２０６５１　　　　　＋　８３　　　　＋　２９０１
　　狗（２００６）　　１５７４２　　　　　－　１０　　　　＋　４８１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　亦即係話，十三年以嚟，如果第一日係紅盤高收或低收，咁當年全年跟住上升或下跌嘅總機
會大約都係得５０巴仙，所以用紅盤嚟預測新一年嘅走勢，似乎有啲斷估！
　　不過，有說逢九必變，但可以變好仍可以變壞，睇返後市纏繞魚缸嘅主旋律－－豬年貿易戰
有望暫告一段落，不過避險情緒升溫，金價開始企穩返１３００美金關口，花旗國十年期債息又
再跌，豬年可能同狗年一樣波動，不過有波幅都可以有升幅，而且轉個角度睇唔係同時各缸友們
提供一個趁低吸納嘅機會？
　　博客先喺到同大家拜個早年，祝大家豬年賺到盤滿砵滿，身體健康，萬事如意！恭喜恭喜！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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