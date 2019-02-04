《魚缸博客》逢九必變，變幻未料！

《魚缸博客》年近歲晚，魚缸今日（４日）嚟到狗年最後一個交易日（半日市），今個星期

五（初四）就係豬年第一個交易日。狗年魚缸走勢高開低走，其實踏入狗年之前，恆指已經由歷

史高位３３４８４點一瀉而下，踏入狗年之後中美貿易戰同全球經濟放緩嘅陰霾繼續纏繞香江，

１０月底嘅時侯仲試過最低見２４５４０點，不過去到２０１９年１月中美兩國都想做返「朋友

」，上星期侵侵都話可能喺未來幾個月同神州達成全面嘅貿易協議。

貿戰重現曙光、神州放水「救市」，以及聯儲局主席鮑威爾「鴿風送暖」，魚缸２０１９年

１月已經勁彈２０９６點，今日以收２７９９０點收爐，惟未能企穩二萬八關口！

不過，神州經濟下行係不爭嘅事實，上星期公布嘅財新製造業ＰＭＩ創三年新低，二萬八關

口得而復失。新年過後，魚缸可唔可以紅盤高收？有說，首個交易日若可以「開門紅」，全年可

以迎來升市，係真唔係真呢？博客搵嚟以下紀錄：



生肖（年份） 首日收報（點） 首日升跌（點） 全年升跌（點）

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狗（２０１８） ３０８７３ －２４１ － ３１２５

雞（２０１７） ２３３１８ － ４２ ＋ ７７５４

猴（２０１６） １８５４５ －７４２ ＋ ４０７２

羊（２０１５） ２４８３６ ＋ ４ － ５５４３

馬（２０１４） ２１３９７ －６３７ ＋ ２７９６

蛇（２０１３） ２３４１３ ＋１９８ － １１７９

龍（２０１２） ２０４３９ ＋３２８ ＋ ３１０４

兔（２０１１） ２３５５３ －３５５ － ３７９８

虎（２０１０） ２０５３４ ＋２６５ ＋ ３６４０

牛（２００９） １３１５４ ＋５７５ ＋ ７６９０

鼠（２００８） ２２６１６ －８５３ －１０８９０

豬（２００７） ２０６５１ ＋ ８３ ＋ ２９０１

狗（２００６） １５７４２ － １０ ＋ ４８１４

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亦即係話，十三年以嚟，如果第一日係紅盤高收或低收，咁當年全年跟住上升或下跌嘅總機

會大約都係得５０巴仙，所以用紅盤嚟預測新一年嘅走勢，似乎有啲斷估！

不過，有說逢九必變，但可以變好仍可以變壞，睇返後市纏繞魚缸嘅主旋律－－豬年貿易戰

有望暫告一段落，不過避險情緒升溫，金價開始企穩返１３００美金關口，花旗國十年期債息又

再跌，豬年可能同狗年一樣波動，不過有波幅都可以有升幅，而且轉個角度睇唔係同時各缸友們

提供一個趁低吸納嘅機會？

博客先喺到同大家拜個早年，祝大家豬年賺到盤滿砵滿，身體健康，萬事如意！恭喜恭喜！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

