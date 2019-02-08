《傳聞共賞》匯豐擬裁ＧＢＭ數十職位，騰訊夥ＭＢＫ競購韓遊戲商



《傳聞共賞》 匯豐擬裁減全球銀行及市場業務部門人手，料涉數十職位

騰訊（００７００）夥ＭＢＫ等競購南韓遊戲商Ｎｅｘｏｎ

南北船合併傳聞再起；飾金需求回升



《昔日傳聞》 銀行搶按揭戰升溫，加現金回贈推新優惠

長江基建（０１０３８）競購英電網營運商ＥＮＷ

聯想集團加力物聯網；海信家電拓展中央空調業務

華為遭剔出捷克稅務網站項目投標

中國金融開放涉保險債券證券業；多晶硅出廠價上升難持久

金管局陳德霖９月任期滿，財爺已設遴選委員會物色人選

內地精準調整樓市部分城市放寬；平安好醫生公設無人診所

華為５Ｇ電視最快４月推出，定位中高端路線

銀行搶按揭生意，Ｈ按封頂息降至２﹒３７５厘

內地１月新增信貸強勁；個別生素產品價格月升近倍

摩比天線新訂單趨升；內地投資智能電網帶動電表需求

貿戰影響浮現，商廈出現頂租潮

外資加注中國債市；氧化鋁行業加大力度去產能

合和（０００５４）私有化變數仍大，基金減持

世貿將調查美對華加徵關稅

基金押注太古Ａ；中國內地造船價格逐步回升

內地油氣探勘費上升，卡塔爾航空或進一步增持南航

蘋果擬重整自動車項目，遣散逾２００名員工

微軟Ｂｉｎｇ內地無法使用，因意外技術故障所致

上實或獲注入養老醫藥業務：光國垃圾發電量續雙位數增長

內地合眾人壽５１％股權競價售予外資

中環中心全層，紀惠集團８﹒２億低市價承接

澳門酒店新春預訂遜預期；內地醞釀新一輪整頓網貸政策

華府官員對中美月底談判感悲觀



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

