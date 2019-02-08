《傳聞》市場消息稱，有南北船之稱的中船集團與中船重工，重組合併傳聞再起，刺激中船
防務（００３１７）股價在過去半個月由５﹒４元低位急升至本周一（４日）的６﹒９２元，但
股價累積升幅大，現價不宜高追。
另外，隨著國際金價回升，去年內地對飾金需求增加，更創三年新高，現水平可留意黃金消
費股如周大福（０１９２９），在６﹒３元至６﹒４元已建立短期底部，重上７元以上可期。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
08/02/2019 09:01
《傳聞》南北船合併傳聞再起；飾金需求回升
《傳聞》市場消息稱，有南北船之稱的中船集團與中船重工，重組合併傳聞再起，刺激中船
防務（００３１７）股價在過去半個月由５﹒４元低位急升至本周一（４日）的６﹒９２元，但
股價累積升幅大，現價不宜高追。
另外，隨著國際金價回升，去年內地對飾金需求增加，更創三年新高，現水平可留意黃金消
費股如周大福（０１９２９），在６﹒３元至６﹒４元已建立短期底部，重上７元以上可期。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態08/02/2019
特朗普提名對華鷹派 掌世銀
|生財有道04/02/2019
【送狗迎豬】狗年港股高開低走全年收跌10% 股王騰訊失色
|生財有道04/02/2019
《開市Good Morning》溫傑：豬肉股值博低 頤海吼位吸
|FOCUS04/02/2019
【FOCUS】非農強勁再考鮑叔 港匯走弱勿忘傳統智慧
|專訪04/02/2019
大灣區達人：港商難慣中國營商環境及稅制 應準備交學費
|樓市「胡」言04/02/2019
林鄭月娥想推冧樓價幾多？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰