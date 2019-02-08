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即市新聞

08/02/2019 09:01

《傳聞》南北船合併傳聞再起；飾金需求回升

　　《傳聞》市場消息稱，有南北船之稱的中船集團與中船重工，重組合併傳聞再起，刺激中船
防務（００３１７）股價在過去半個月由５﹒４元低位急升至本周一（４日）的６﹒９２元，但
股價累積升幅大，現價不宜高追。
　　另外，隨著國際金價回升，去年內地對飾金需求增加，更創三年新高，現水平可留意黃金消
費股如周大福（０１９２９），在６﹒３元至６﹒４元已建立短期底部，重上７元以上可期。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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