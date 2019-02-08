《傳聞》匯豐擬裁減全球銀行及市場業務部門人手，料涉數十職位

《傳聞》市場消息指，匯豐打算裁減全球銀行及市場業務部門（ＧＢＭ）人手，料影響達數

十個職位，但未知相關職位是否涉及匯豐香港員工。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

