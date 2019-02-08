《傳聞》據《明報》引述市場消息人士表示，中國恆大（０３３３３）正洽購灣仔告士打道
４７至５０號的馬來西亞大廈，已再委託鼎珮證券為收購籌資４０億元。
馬來西亞大廈與中國恆大旗下灣仔恆大中心相距不足１５０米。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
08/02/2019 15:08
《傳聞》據報中國恒大（０３３３３）洽購灣仔馬來西亞大廈
《傳聞》據《明報》引述市場消息人士表示，中國恆大（０３３３３）正洽購灣仔告士打道
４７至５０號的馬來西亞大廈，已再委託鼎珮證券為收購籌資４０億元。
馬來西亞大廈與中國恆大旗下灣仔恆大中心相距不足１５０米。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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