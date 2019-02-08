  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/02/2019 11:58

《魚缸博客》神州票房強勁，阿里影業（０１０６０）已偷步炒起！

　　《魚缸博客》踏入豬年，博客首先係到祝大家今年贏多啲，無論開ＰＵＴ開ＣＡＬＬ都賺到
開巷！
　　講到新年當炒股，食品同濠賭都已經提早落鑊炒起，依家追貨都無謂啦！但博客留意，今年
新春神州票房強勁，唔去旅行嘅個個都去睇戲，咁梗係食住呢一水啦！
　　搵勻香江嘅相關股份，都好似得阿里影業（０１０６０）同貓眼娛樂（０１８９６），但後
者都只係剛剛上市，連穩定價格期都未過，如果大戶派貨又要坐艇咁就苦過弟弟！所以點計都係
掃小小阿里影業。
　　去年尾阿媽「阿里巴巴」先科水畀阿里影業，公司話睇好未來前景，齋睇呢個科水行動都已
經可以望多兩眼，市場都估計佢將會發大嚟做，係資本效應底下將會有好成績。
　　新年除咗睇賀歲片之外，卡通片都係主要「孖屐」，神州已經唔見咗「喜羊羊」，但突然有
隻「小豬佩奇」彈起，阿里有份出品嘅《小豬佩奇過大年》係大年初一票房都有５７６５萬人仔
，排十大票房之七；全中國初一嘅電影票房收入高達１４﹒５４億人仔，按年升
１３﹒７７巴仙，真係發過豬頭。
　　另外，睇返今年賀歲片入面，阿里影業重係《新喜劇之王》、《飛馳人生》的出品方之一，
而《流浪地球》、《廉政風雲》阿里有份聯合出品。目前頭三套都係內地十大票房入面，預計過
完新春假之後就會有確實票房數據，到時阿里影業有機會炒多轉！
　　睇返日線圖表，阿里影業係１月３１日同２月１日見兩支大陽，但２月４日就見陰槌，預計
見埋１﹒４６銀高位，呢兩個交易日有機會回落，缸友想執平貨可以依家分注入貨，跌到落
１﹒３銀應該見底，咁就可以等票房數據出之後坐火箭起飛；但萬一數據差的話，跌穿１﹒２５
銀就要好走貨啦。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS08/02/2019
【FOCUS】侵侵「縮沙」豬年紅盤高開夢碎 港股後市或未算壞
生財有道08/02/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：友邦現價有買貴無買錯
剖析天下08/02/2019
得5G得天下 美勢追殺華為
剖析天下08/02/2019
巴西新總統上場 股匯即大漲
生財有道08/02/2019
港交所：港股未來仍有不確定性 將公布新三年計劃
國際動態08/02/2019
特朗普提名對華鷹派 掌世銀
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【新春好玩意】風生水起流年運程占卜機及「豬」事吉祥長輩圖

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】荷里活廣場 「豬」光寶氣閃石利是封

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】K11限量版「桃蘭竹菊」藝術利是封

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金