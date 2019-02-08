《魚缸博客》神州票房強勁，阿里影業（０１０６０）已偷步炒起！

《魚缸博客》踏入豬年，博客首先係到祝大家今年贏多啲，無論開ＰＵＴ開ＣＡＬＬ都賺到

開巷！

講到新年當炒股，食品同濠賭都已經提早落鑊炒起，依家追貨都無謂啦！但博客留意，今年

新春神州票房強勁，唔去旅行嘅個個都去睇戲，咁梗係食住呢一水啦！

搵勻香江嘅相關股份，都好似得阿里影業（０１０６０）同貓眼娛樂（０１８９６），但後

者都只係剛剛上市，連穩定價格期都未過，如果大戶派貨又要坐艇咁就苦過弟弟！所以點計都係

掃小小阿里影業。

去年尾阿媽「阿里巴巴」先科水畀阿里影業，公司話睇好未來前景，齋睇呢個科水行動都已

經可以望多兩眼，市場都估計佢將會發大嚟做，係資本效應底下將會有好成績。

新年除咗睇賀歲片之外，卡通片都係主要「孖屐」，神州已經唔見咗「喜羊羊」，但突然有

隻「小豬佩奇」彈起，阿里有份出品嘅《小豬佩奇過大年》係大年初一票房都有５７６５萬人仔

，排十大票房之七；全中國初一嘅電影票房收入高達１４﹒５４億人仔，按年升

１３﹒７７巴仙，真係發過豬頭。

另外，睇返今年賀歲片入面，阿里影業重係《新喜劇之王》、《飛馳人生》的出品方之一，

而《流浪地球》、《廉政風雲》阿里有份聯合出品。目前頭三套都係內地十大票房入面，預計過

完新春假之後就會有確實票房數據，到時阿里影業有機會炒多轉！

睇返日線圖表，阿里影業係１月３１日同２月１日見兩支大陽，但２月４日就見陰槌，預計

見埋１﹒４６銀高位，呢兩個交易日有機會回落，缸友想執平貨可以依家分注入貨，跌到落

１﹒３銀應該見底，咁就可以等票房數據出之後坐火箭起飛；但萬一數據差的話，跌穿１﹒２５

銀就要好走貨啦。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

