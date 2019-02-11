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即市新聞

11/02/2019 09:01

《傳聞》中國旺旺（００１５１）力拓電商；港深單一供水格局變

　　《傳聞》中國旺旺（００１５１）股價呈強，春節假前升上６﹒４元高收。據悉近年中國旺
旺力拓電商渠道見效，相關業務保持倍增勢頭，加上奶品產品市場滲透率上升，支持股價高位徘
徊，短期上試６﹒８元至７元。
　　市場消息稱，廣東計劃從西江引水至珠三角東部，將改變香港與深圳等地區供水來自東江的
單一格局，目前未知粵海投資（００２７０）會否參與投資，近月粵投股價回落至１５元以下，
低見至１４﹒７８元。
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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