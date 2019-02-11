《傳聞》越秀地產（００１２３）春節假前曾抽上１﹒６４元，據悉越秀計劃布局養老產業
，結合居住、醫療、飲食與娛樂，目標在粵港澳大灣區、華東與華中發展約百個項目，這成為該
股新增長點。
另外，市場消息稱中國核電工業將迎來豬年好消息，有望重新核電審批程序，核電概念股在
過去一個月急升，如東方電氣（０１０７２）由４﹒６元升至上周五（８日）的６﹒３５元，春
江鴨早已偷步入市，宜待股價回落至６元以下低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
11/02/2019 09:01
《傳聞》越秀地產（００１２３）布局養老業務；春江鴨狂掃核電股
《傳聞》越秀地產（００１２３）春節假前曾抽上１﹒６４元，據悉越秀計劃布局養老產業
，結合居住、醫療、飲食與娛樂，目標在粵港澳大灣區、華東與華中發展約百個項目，這成為該
股新增長點。
另外，市場消息稱中國核電工業將迎來豬年好消息，有望重新核電審批程序，核電概念股在
過去一個月急升，如東方電氣（０１０７２）由４﹒６元升至上周五（８日）的６﹒３５元，春
江鴨早已偷步入市，宜待股價回落至６元以下低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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