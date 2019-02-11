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即市新聞

11/02/2019 09:01

《傳聞》基石藥業在港上市，招股價１１﹒１至１２﹒８元

　　《傳聞》內地生物製藥公司基石藥業，傳以１１﹒１元至１２﹒８元於本港發行新股，料涉
１﹒８６４億元，集資額最多２３﹒８６億元。該股為未盈利生物科技企業，擬以Ｂ股形式上市
，是本港第十間遞交申請的未盈利生物科技企業。是次上市的聯席保薦人為高盛及摩根士丹利。
　　基石藥業於２０１５年成立，為一間處於臨床階段的生物製藥公司，專注於開發及商業化創
新腫瘤免疫治療及分子靶向藥物，以滿足癌症治療的需求。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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