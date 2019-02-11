《傳聞》正榮地產（０６１５８）公布擬發行有擔保美元定息優先票據，集資用於再融資其
現有債務。市場消息指出，正榮地產擬發行２﹒５年期美元票據，初步價格指引在１１﹒２５％
區域，或於今日（１１日）定價。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
11/02/2019 10:19
《傳聞》正榮地產發２﹒５年期票據，初步指導價１１﹒２５％區域
《傳聞》正榮地產（０６１５８）公布擬發行有擔保美元定息優先票據，集資用於再融資其
現有債務。市場消息指出，正榮地產擬發行２﹒５年期美元票據，初步價格指引在１１﹒２５％
區域，或於今日（１１日）定價。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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