《傳聞》正榮地產發２﹒５年期票據，初步指導價１１﹒２５％區域

《傳聞》正榮地產（０６１５８）公布擬發行有擔保美元定息優先票據，集資用於再融資其

現有債務。市場消息指出，正榮地產擬發行２﹒５年期美元票據，初步價格指引在１１﹒２５％

區域，或於今日（１１日）定價。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

