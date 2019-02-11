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即市新聞

11/02/2019 12:07

《魚缸博客》金礦股進可攻退可守，壇金（００６２１）仍未升夠！

　　《魚缸博客》踏入豬年第二日交易日，加上係人日，博客首先喺到祝大家生日快樂，今年贏
多啲就一定啦！
　　新年都差唔多過咗一半，好多新年落鑊嘅板塊都ＣＯＯＬ　ＤＯＷＮ晒，例如食品，不過濠
賭就繼續落鑊。今時今日可能個個都覺得炒就要炒起啲５Ｇ、新經濟先有利可圖，啲油金仲邊有
人會關心，所以今次博客就同大家講下金股。
　　金股大多數時間都受金價影響，而金價自舊年１１月開始跳彈床，適逢聯儲局亦正正喺第四
季多次放鴿，搞到美金不斷插水，令到金價有反彈空間。先睇隻壇金（００６２１），今日就升
咗７巴仙，好似好叻，但其實只係收番之前回吐嗰巴仙。然而，值得一提就係佢而家喺保力加通
道底部徘徊，加上ＲＳＩ無話特別超買，係入市嘅好時機，當然唔排除仲有得見底，但而家可以
先留意，如果穿１００天線（０﹒０５４銀）就可以話係強力買入信號。
　　至於博客同樣睇好嘅招金（０１８１８）同神州黃金（０２０９９）現價就太高啦，唔值得
高追。全球最大黃金支持上市交易基金ＳＰＤＲ金（０２８４０）嘅持金量上星期跌咗超過１巴
仙，博客估佢哋之後都會補一補倉，所以相信都可以用嚟參考一下。
　　今日金銀業貿易場理事長張德熙就話，今年花旗加息步伐可能會放慢，侵侵政策又多變，都
支持金價向上，唔排除金價今年挑戰１６００美元。
　　講完「攻」嘅部分，就可以講「守」。今個星期焦點都放喺中美貿易戰上面，雖然表面上好
似正面居多，但花旗嗰邊似係擺姿態，侵侵又會唔會突然嚟個１８０度轉變（今年加息已經領教
過），一切都好難講，咁所以入下啲金股避險都可以係好好嘅防守。
　　當然仲有一個因素就係貨幣，美金走強金價跌，但人仔走強美金跌，金價都有好大機會會升
，而貿易談判仲有暗湧，缸友都會繼續買金或黃金相關股份避險。作為一個精明嘅缸友，咩股都
有啲先係最好，反正壇金個價夠吸引，真係無理由唔買！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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