  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/02/2019 09:01

《傳聞》國際航運運費回落；鐵礦石價升有利中信股份（２６７）

　　《傳聞》近月波羅的海乾散貨指數回落，據悉與國際貿易放緩、海運需求轉弱有關，影響航
運運費，太平洋航運（０２３４３）股價昨日（１１日）微升２仙，以１﹒５６元收市，短期有
反彈難上升。
　　另外，國際鐵礦石價格升至四年高，據悉中信股份（００２６７）資產值將獲得重估，有望
吸引更多基金落行，對中信股份股價有支持作用，股價昨日以１１﹒６元收市，微升４仙。
　　
　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
中國故事13/02/2019
陶冬：內地今年「保6」艱難 惟十年後料實力不遜美國
生財有道13/02/2019
【生發發威威】李偉傑：港交所超買待十天線吸納 業績因素已反映
FOCUS13/02/2019
【FOCUS】另類致勝波動市 須熟諳侵侵心理?
生財有道13/02/2019
《開市Good Morning》林家亨籲2月底前趁高沽貨
生財有道13/02/2019
資產資本質素改善 工行有望修復估值
生財有道13/02/2019
國民消費升級 復星旅文打造度假版圖
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【新春好玩意】風生水起流年運程占卜機及「豬」事吉祥長輩圖

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】荷里活廣場 「豬」光寶氣閃石利是封

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】K11限量版「桃蘭竹菊」藝術利是封

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金