《傳聞》國際航運運費回落；鐵礦石價升有利中信股份（２６７）

《傳聞》近月波羅的海乾散貨指數回落，據悉與國際貿易放緩、海運需求轉弱有關，影響航

運運費，太平洋航運（０２３４３）股價昨日（１１日）微升２仙，以１﹒５６元收市，短期有

反彈難上升。

另外，國際鐵礦石價格升至四年高，據悉中信股份（００２６７）資產值將獲得重估，有望

吸引更多基金落行，對中信股份股價有支持作用，股價昨日以１１﹒６元收市，微升４仙。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

