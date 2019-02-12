《傳聞》「習特會」最快３月中旬舉行

《傳聞》據美國新聞網站Ａｘｉｏｓ引述白宮官員稱，美國總統特朗普和中國國家主席習近

平召開高峰會，最快於３月中旬舉行，會面地點有可能是特朗普位於佛羅里達州的海湖莊園。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

