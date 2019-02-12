《魚缸博客》花旗國放寬制裁及鋁材需求增，俄鋁業績有望造好！

《魚缸博客》俄鋁（００４８６）喺全球鋁嘅生產商之一，經營業務地點覆蓋俄羅斯、烏克

蘭、愛爾蘭、意大利同埋瑞典，加上該公司又持有全球最大嘅鎳，同埋鈀生產商

Ｎｏｒｉｌｓｋ Ｎｉｃｋｅｌ當中嘅２７巴仙股權，該公司嘅一舉一動都受到缸友嘅關注，影

響力十足架！

公司早前就受到花旗國制裁嘅影響，去年全年鋁銷量按年走低逾７巴仙，至

３６７﹒１萬噸；附加值產品銷量按年減少１１巴仙，至１６６﹒４萬噸，可見影響真係唔細架

！

此外，去年鋁產量就按年微升逾１巴仙，至３７５﹒３萬噸；氧化鋁產量７７７﹒４萬噸，

同２０１７年相若。去年第四季鋁銷量就按季減少逾一成六，至８７﹒７萬噸；鋁產量按季僅升

唔夠一巴仙，至９４﹒３萬噸。不過，俄鋁上月底（２８日）正式獲花旗國放寬制裁，相信未來

張成績表一定會有進步呢！

業務前景方面，神州同其他發展中國家對鋁嘅需求有增無加，以致可用鋁存貨跌至近１０年

以嚟嘅新低，鋁價持續走高高，對俄鋁業績嚟講，當然係個好消息！

事實上，花旗國於上年１２月底（２０日）表示，將會喺３０日之內取消對該公司嘅制裁，

該股當日收市就走高咗９巴仙，期間累積升幅高達７３巴仙，相信鋁價上漲會有利該公司未來業

績。另外，美銀美林都話，花旗國解除對俄鋁嘅制裁後，佢嘅股價會有重大上升空間，因此恢復

「掃貨」評級，「他屐」５﹒５銀，而博客中長線「他屐」就睇５銀，缸友們可以考慮以現價入

手啊！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

