《傳聞》內地電影入座率降；東方電氣（１０７２）拓水電機組業務

《傳聞》雖然春節期間中國電影票房超逾５８億元，創出新高，但據聞電影入座率不升反跌

，全靠電影票價提高逾一成，才可谷高電影票房。ＩＭＡＸ中國（０１９７０）昨日（１２日）

回落至２０﹒４元，下跌０﹒７元，走勢不及預期。

另外，東方電氣（０１０７２）力拓水電發電機組業務，據悉已成功交付世界首台百萬千瓦

水電機組，有利其在水電方面佔據更多市場份額。東方電氣在６元以下具有值博率，可以小注低

吸。

《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

