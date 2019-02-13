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即市新聞

13/02/2019 11:58

《魚缸博客》「屐飛」燃油合約大減，太古Ａ業績望好！

　　《魚缸博客》聽日（１４日）中美貿易會談先開始，不過侵侵話如果會談有進展，願意延長
貿戰期限，隔晚美股已經高收，今日（１３日）魚缸走高，依家收復埋２５０天線（約
２８３５１），短期要再上似乎就要睇中美會談去向如何喇！
　　孖屐似乎想喺二萬八關口整固，唔想回落，「孖屐」又重提「炒股唔炒市」嘅政策，之前博
客都推介過「屐飛」（００２９３）畀缸友，理由係盈利有望復甦，不過其實「屐飛」仲有另一
個可以帶動佢業績造好嘅動力。有留意開「屐飛」嘅缸友都知道早年佢因為做錯咗燃油對沖，而
令到有幾年業績損手爛腳，不過好消息係有關嘅燃油合約將會喺今年大減１８巴仙，整體業績可
望扭虧為盈。不過因為「屐飛」之前因為爆出洩露乘客資料嘅醜聞，而令到誠信破產，更有罰款
嘅可能。所以暫時喺確知燃油合約會喺今年大減，而罰款去向仍然未知之下，缸友不妨考慮
「屐飛」嘅阿媽太古Ａ（０００１９）。
　　太古現時持有「屐飛」４５巴仙股權，如果「屐飛」有望扭虧為盈，對佢今年業績都會有幫
助。事實上，太古Ａ其實喺上年恆指表現亦相當「省鏡」，升咗１８巴仙係上年表現第四佳藍戰
士，跑贏大市有突。而且佢業務廣泛，有防守性，息率雖然唔算吸引只有２﹒４厘，但睇返公仔
圖，由１月開始呈現一條完美上升軌，近排仲破上年８月份９０銀嘅位置，１４　ＲＳＩ同
５　ＲＳＩ分別喺６５同６３嘅位置，未到超賣，喺勢頭良好之下，缸友不妨喺佢回落到廿天線
（約９０﹒６４銀）吸納，不過如果未來股價穿８８銀嘅位置就要走人先。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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