《傳聞》深圳醞釀大投資；大孖沙加注匯控（００００５）

《傳聞》市場消息稱，為配合粵港澳大灣區規劃綱要即將出台，深圳市已部署多項大型投資

項目，有助促進深圳經濟與基建發展，深圳國際（００１５２）將首蒙其利，昨日（１３日）股

價升上１５﹒７４元，上升０﹒３４元，走勢有突破跡象。

另外，受惠粵港澳大灣區將有利好消息，據悉歐美基金等大孖沙正在加注具有大灣區概念的

匯控（００００５），昨日成交金額增加至約近１５億元，以６７﹒１元收市，上升０﹒８５元

，短期有望向７０元大關推進。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

