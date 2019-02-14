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即市新聞

14/02/2019 09:01

《傳聞》平保（２３１８）醞釀壹帳通壹錢包合併，為未來上市鋪路

　　《傳聞》市場消息指，平保（０２３１８）（滬：６０１３１８）有意合併旗下提供金融科
技解決方案的金融壹帳通，及主營支付業務的壹錢包，以提升估值，甚至為未來上市鋪路。
　　消息指，平保正醞釀「雙壹合璧」，壹帳通及壹錢包將在資本層面進行股權整合安排。整合
事宜目前仍停留在平保集團高層的想法，而相關管理層已互相交流意向，但具體方案如合併後的
商業主體及人員安排仍有待確定。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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