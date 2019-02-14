《魚缸博客》大炒ＯＬＥＤ概念，信利國際（０７３２）剛剛起飛！

《魚缸博客》手機設備股今日（１４日）榮辱互見，舜宇（０２３８２）出盈警，股價大插

水， 不過缸友就話預料之內，因為經濟周期下行及中美貿易戰下，雖然手機發展往三鏡頭甚至

四鏡頭進發，但鏡頭毛利率好大機會下跌，所以都唔多睇好。

但係另一邊廂，信利（００７３２）噚日股價就見支大陽燭起飛，點解？因為神州媒體吹捧

「折芒」技術（柔性屏幕），話會係今年嘅重中之重，有個別企業重可以好快咁推出相關產品。

消息指，華為、三星將於下個禮拜發布採用柔性屏幕技術的最新手機產品，另外市場估緊中興通

訊（００７６３）旗下品牌努比亞將推出首款可穿戴手機。

「折芒」手機優勢係邊？其實除咗佢薄同耐用之外，加上佢功能耗損好低，令到手機續航能

力大增，而且佢採用柔性ＯＬＥＤ，就算跌落地下都唔怕爛，大大減低手機損耗問題。

柔性屏幕除咗用係手機上面，重可以用係好多產品到，因為佢可以「折」咗嘅特性，咁就可

以依照被依附嘅物件而裁剪螢幕大小，以後甚至圓柱體都係見到螢光幕出現，所以係廣告界將會

大幅運用呢種技術，產生任何可能性。

專門做「芒」嘅信利國際就真係「當造」啦！佢主要業務係製造及銷售液晶體顯示器產品及

電子消費產品，包括微型相機模組、指紋識別模組、個人保健產品及電子備。睇返佢２０１８年

中期業績由虧損２﹒２７億銀轉為盈利５６９﹒３萬銀；另外今年１月銷額額按年升

逾１４巴仙至１５﹒７６億銀。照呢個趨勢，全年業績都肯定Ｆａｔ Ｆａｔ啦！

其實，市場就已經有春江鴨上車啦，信利１月２５日都見到一支大陽燭，噚日都高見

１﹒３９銀，缸友如果依家想上車都係一個機會。圖表顯示信利剛剛先做好一個「大圓底」，而

且突破頸線都係一兩日，如果等其他手機商發表最新型號之後就肯定升多輪，暫時睇到阻力位會

係去年６月左右嘅１﹒９銀水平，再唔上車可能蘇州過後無車搭啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

