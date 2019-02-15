《傳聞》ＭＳＣＩ調高Ａ股權重比例；互聯互通有新舉措

《傳聞》中國Ａ股走勢轉強，上証綜指重上２７００點水平。據聞ＭＳＣＩ短期內拍板調高

Ａ股權重比例，將吸引百億美元計資金流入Ａ股，華夏滬深３００（０３１８８）可留意，昨日

（１４日）企穩於４０﹒１元，微升５仙。

另外，近日港交所（００３８８）走勢有轉強跡象，似乎有力上破２６０元阻力。據聞內地

與香港市場互聯互通醞釀新舉措，以擴大資金流動，配合粵港澳大灣區建設，宜在２５０元至

２５５元水平低吸港交所。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

