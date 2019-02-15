《傳聞》市場消息稱，美國打壓阻不了中國５Ｇ發展，多間電信商計劃提早進行５Ｇ試商用
，消息利好電信股，其中中國電信（００７２８）昨日（１４日）創出一年新高位，以４﹒４８
元，走勢可人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
15/02/2019 09:01
《傳聞》內地提早５Ｇ試商用
《傳聞》市場消息稱，美國打壓阻不了中國５Ｇ發展，多間電信商計劃提早進行５Ｇ試商用
，消息利好電信股，其中中國電信（００７２８）昨日（１４日）創出一年新高位，以４﹒４８
元，走勢可人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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