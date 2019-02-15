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即市新聞

15/02/2019 09:01

《傳聞》阿里巴巴擬購德國零售商麥德龍中國業務

　　《傳聞》市場消息指，阿里巴巴正與德國零售巨擘麥德龍（Ｍｅｔｒｏ）磋商，收購後者的
中國業務。洽談仍處初步階段，交易未必成事。
　　本月初已有消息指，麥德龍擬向內地投資者招標，出售內地業務大部分權益，最多為８０％
，只保留少數關鍵股權，競購程序預計在農曆新年後至３月期間展開，實際出售股權比例視乎報
價，交易亦可能涉及麥德龍在內地持有的房地產。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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