《傳聞》阿里巴巴擬購德國零售商麥德龍中國業務

《傳聞》市場消息指，阿里巴巴正與德國零售巨擘麥德龍（Ｍｅｔｒｏ）磋商，收購後者的

中國業務。洽談仍處初步階段，交易未必成事。

本月初已有消息指，麥德龍擬向內地投資者招標，出售內地業務大部分權益，最多為８０％

，只保留少數關鍵股權，競購程序預計在農曆新年後至３月期間展開，實際出售股權比例視乎報

價，交易亦可能涉及麥德龍在內地持有的房地產。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

