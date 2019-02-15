《魚缸博客》金蝶（２６８）業績多數靚仔，趁低買入有力重返９蚊

《魚缸博客》情人節過後，魚缸今日（１５日）來個大插水，受累內地物價數據低預期拖累

，而今日大多數嘅手機設備佬都要跣低，始終缸邊預期佢哋啲業績唔會太好，舜宇

（０２３８３）前日收市後仲發盈警，無話唔驚驚。不過，唔買「硬」都可以買「軟」嘅，軟件

股仲可以留意下。

最近金蝶（００２６８）就畀大行富瑞睇好，主要因為相信佢嘅雲端服務會維持強勁撐實，

更重要嘅係富瑞預期金蝶業績會好省鏡。富瑞預期金蝶上個財年來自「雲」嘅收入可以鏟高

５１巴仙，仲高過富瑞提出嘅４５巴仙增長指引；而收入亦都可以踢高６５巴仙，明顯反映下半

年增速快啲。睇埋同行比較，預期金蝶有兩至三年嘅發展優勢，所以其實都可以話係「跑?同行

」。

金蝶應該到３月份公布業績表，到時大家要留意一下。

隻股短期走勢上，１４日ＲＳＩ今日就已經跣番低去到５７左右，博客本來以為仲會超買嘅

７０，不過咁，正好反映仲有上升水位。雖然１０天線同２０天線早就升破咗５０天線，不過

２０天線好似就快突破２５０天線，整體走勢不太差。金蝶短整可能要整固一下，亦為大家提供

吸納機會，業績公布時有望上返上年中９銀左右嘅位置。

仲有單缸內消息，花旗國個資本集團上個月２３日就增持多咗金蝶嘅貨，以平均價每股約７

﹒３２銀，總共買入２１２３萬銀，增持到逾１０巴仙，大行似乎對金蝶仍信心滿滿。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

