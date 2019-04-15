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即市新聞

15/04/2019 09:00

《傳聞共賞》騰訊洽遊戲手機代工，鋼鐵業毛利受壓

　《傳聞共賞》　騰訊洽遊戲手機代工，曾與雷蛇華碩等廠商接觸
　　　　　　　　ＡＩ平台赤子城部署下半年港上市，籌約７﹒８億元
　　　　　　　　鋼鐵業毛利受壓；啤酒股熱炒有因
　　　　　　　　華能國電（００９０２）拓風電；工程機械行業持續回暖


　《昔日傳聞》　創科（６６９）拓內地市場；深圳國際（１５２）房產收成
　　　　　　　　中資客連日大手買港元，規模涉逾百億元
　　　　　　　　汽車玻璃保持增長勢頭；本地銀行息差收入增
　　　　　　　　頤海國際（０１５７９）產量將大增；奶牛存欄量續跌
　　　　　　　　高銀主席私人持有九龍灣商地，獲出價５０億洽購
　　　　　　　　財新傳媒擬融資最多１６億，３年內或來港上市
　　　　　　　　中興網絡設備訂單急增；基金看中阿里健康
　　　　　　　　內地攜號轉網年底全面實施
　　　　　　　　海航山頂盧吉道屋地５﹒５億沽，持貨僅１年蝕１﹒６億元
　　　　　　　　濰柴加速布局海外，大昌行續拓華東華南高端汽車４Ｓ網絡
　　　　　　　　中國鐵塔（００７８８）擴大與中國廣播電視網絡集團合作
　　　　　　　　保險通快落地，消費型保障型產品先行
　　　　　　　　內地券商收入豐；合景泰富（０１８１３）大灣區土儲豐
　　　　　　　　康師傅（００３２２）拓方便麵超高階市場
　　　　　　　　大孖沙減持Ａ股；海底撈（０６８６２）拓機器人送餐
　　　　　　　　中國增購美國豬肉；中遠海控（１９１９）加速全球化布局
　　　　　　　　中信（００２６７）非金融收入比重升；軍工核心資產整體上市
　　　　　　　　中旅（００３０８）研投資海外；鐵路運費下調壓力增
　　　　　　　　中鐵建（０１１８６）年內分拆鐵建重工
　　　　　　　　寵物綜合平台波奇網今年上市
　　　　　　　　資金收緊，中小型銀行取消按揭優惠
　　　　　　　　車企推以舊換新計劃；內地啤酒局部提價
　　　　　　　　科創板上市最快下月成事；基金減持現金
　　　　　　　　季基金續加倉Ａ股；險企回報豐收
　　　　　　　　內房加速資產優化；擴大互聯互通
　　　　　　　　船企削航班；天然氣消費增
　　　　　　　　光伏行業有新政策出台；基金窗櫥粉飾
　　　　　　　　中國有機奶粉熱銷；全球汽車銷售放緩

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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